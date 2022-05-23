"Могли б зберегти десятки тисяч життів": Зеленський розповів, яка допомога потрібна була Україні в лютому

"Могли б зберегти десятки тисяч життів": Зеленський розповів, яка допомога потрібна була Україні в лютому

В Україні можна було зберегти десятки тисяч життів, якби світ вчасно надав зброю.

Також зараз Україні потрібно мінімум 5 млрд доларів на місяць, щоб зберегти економіку в умовах війни.

Про це 23 травня під час онлайн виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Допомога державі, на яку напали, цінніша тим, чим швидше її надають. Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти Росії. Якщо ми б отримали їх на 100% від наших потреб ще у лютому, то результатом цього були б десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна уся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. Ось чому Україні потрібні фінанси, а це - мінімум 5 млрд доларів щомісяця", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна пропонує світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє усім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату. Обсяг робіт колосальний.

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