"Могли – і ще можуть!": Зеленський звернувся до тих, хто не хоче надавати Україні зброю

"Могли – і ще можуть!": Зеленський звернувся до тих, хто не хоче надавати Україні зброю

Україні потрібне озброєння та військова техніка, щоб протистояти російській агресії.

Для успішної боротьби у війні з Росією Україні потрібне сучасне озброєння та військова техніка. А з її постачанням не поспішають західні партнери.

Про це у нічному відеозверненні 2 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли – і ще можуть!", - сказав президент.

Він наголосив, що "кожна російська ракета, яка вдарила по наших містах, і кожна бомба, яку скинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю".

"Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - звернення Володимира Зеленського

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