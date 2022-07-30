Могли спалити полонених уві сні: розслідувачі повідомили, що РФ в Оленівці застосувала термобаричну зброю

Характер пошкоджень колонії з полоненими в Оленівці свідчить про застосування російської термобаричної зброї. По установі точно вдарили не системою HIMARS.

Росія могла використати термобаричну зброю, щоб спалити полонених уві сні.

Про це міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила в Мережі.

Там пояснили, що Оленівка розташована приблизно за 15 км від лінії фронту. Немає сенсу бити по такій цілі рідкісними і дорогими ракетами GMLRS, адже можна застосовувати 105-міліметрові артилерійські снаряди вартістю близько 0,4% від ракети GMLRS.

"Оленівка роками була відомим табором військовополонених "ДНР" і концтабором (і десятиліттями виправною колонією). Настільки, що про це знали дружини військовополонених. Треба бути російським тролем або пропагандистом, щоб повірити, що Україна вразить таку ціль", – зауважили розслідувачі.

На опублікованих росіянами фото зафіксовано, що після удару зруйнована будівля з бетонної цегли з тонким жерстяним дахом залишилася на місці. Тобто вибух був настільки слабкий, що ліжка не зрушили з місця ані на сантиметр. Водночас вогонь завдав величезної шкоди.

У спільноті наголосили, що відсутність ударного кратера теж свідчить проти версії про ракетний удар.

"Якби в Оленівку влучила ракета GMLRS, то всередині не було б обгорілих... Вибухом би всіх розірвало, а не спалило живцем", – пояснили розслідувачі.

Саме термобарична зброя спалює жертв, залишаючи тіла неушкодженими. Тобто Росія могла застосувати цю зброю, щоб спалити людей уві сні. Це підтверджують пошкодження будівлі, відсутність кратера від ракетного удару та відсутність пошкоджень від вибуху.

На думку членів InformNapalm, швидше за все, російські окупанти замкнули полонених у приміщенні, вистрілили через вікна термобаричними боєприпасами РПО-А "Шмель" або МРО-А. Такими видами боєприпасів зволодіють бойовики "ДНР" від 2014 року.

Нагадаємо, 29 липня російські війська влаштували теракт у колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області, де утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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