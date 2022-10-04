Могутність Путіна "здувається", а його армія ганебно зазнає невдач в Україні: чого очікувати від Росії далі 

Російська армія ганебно зазнає невдач на полі бою в Україні, а їхній диктатор Володимир Путін втрачає дипломатичну могутність навіть серед союзників. Політолог Володимир Фесенко вважає, що проблема Путіна і потенційна загроза всьому світу - "чим сильніше він піднімає ставки, тим менше у нього варіантів подальших дій".

Чого очікувати від Росії далі - висловився політолог Володимир Фесенко.

"У найближчі місяці Росія намагатиметься вирішити свої військово-політичні проблеми в Україні шляхом масової мобілізації росіян, збільшуючи чисельність своєї армії в Україні. Всупереч вказівкам власного військового класика Суворова - "воювати не числом, а вмінням", Росія намагатиметься розчавити Україну з перевагою у своїх військах. Але поки що все погано. Як і очікувалося, нинішня російська військова система не була готова до масової мобілізації. Тим не менш, ця мобілізаційна машина працює і вона запрацює найближчими місяцями, хоча і з дуже низькою ефективністю", - зазначив він.

Окрім цього, на думку Фесенка, ймовірно, Путіну нарешті вдасться втягнути Лукашенка у прямий військовий конфлікт, щоб відкрити другий фронт.

"Але Україна до цього готова. Просто цими днями біля білоруського кордону наглядно проходять військові навчання ЗСУ разом з прикордонниками та Нацгвардією", - впевнений політолог.

Також, додає Фесенко, Путін надалі буде використовувати газовий шантаж проти ЄС, щоб таким чином тиснути на європейців.

"Кремль також хоче заморозити Європу найближчої зими. Але європейці активно готуються до зимового сезону і вже майже заповнили свої підземні газосховища, вжили необхідні заходи для заміни російського газу. Тому Путін навряд чи очікує успіху на європейському напрямку. Але Путлєр спробує найближчими місяцями додати і Україну, і Захід, сподіваючись змусити Україну припинити військові дії, до "перемир'я" на власних умовах та зберегти під контролем хоча б частину окупованих українських земель", - підкреслив він.

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Якщо Путін до весни 2023 року не досягне своїх цілей в Україні, він спробує підняти загрозу ядерного удару ще вище, аби налякати Захід і змусити українців здатися.

"Згідно, це не змінить хід війни на користь Росії, а лише зробить її більш жорсткою та непримиримою. Після таких дій російської армії для України жодних обмежень у протистоянні російській агресії не буде. Війна буде тотальною, з використанням всіх можливих сил і засобів, в тому числі на території Росії. Однак ядерна авантюра Путіна може наблизити світ до глобальної ядерної війни. Саме з цієї причини Захід, а, можливо, і Китай, будуть вживати заходів, щоб запобігти цьому катастрофічному сценарію. І, можливо, до цього часу в Росії відбудуться зміни, які нейтралізують ризик катастрофи для самої РФ", - підсумував він.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, Путін має намір демонстративно підірвати ядерну зброю на кордоні України.

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