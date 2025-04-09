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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
888
Час на прочитання
2 хв

Могили на подвір’ях: Покровськ перетворюється на руїну — скільки людей там лишилося (відео)

Незважаючи на жахливі умови життя, у Покровську залишаються близько 2300 людей.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вулиці Покровська

Вулиці Покровська

У Покровську цивільних вже почали ховати просто у дворах житлових будинків через неможливість доправити на кладовище — як раніше це було у Маріуполі, Бахмуті, Авдіївці та інших знищених Росією містах.

Відео опублікував волонтер Денис Христов.

На кадрах видно могилу серед двору. Тут поховали місцеву жінку, яка померла внаслідок російського прильоту.

«Баба Валя (Южний)» — написано на табличці, яка прикріплена до дерев’яного, нашвидкоруч зробленого хреста.

Місцеві розповіли, що баба Валя із ще однією жінкою сиділи на лавці. Одну відразу відкопали й відправила в лікарню. А іншу знайшли мертвою на другий день, коли підняли плиту.

«Двох вони сиділи. Був приліт. Одну жінку врятували, а інша назавжди залишилася у своєму дворі», — каже Христов.

Волонтер та поліцейські, які вже вивозили цивільних із міста, ледве втекли від російських дронів, які намагалися поцілити в них. На щастя, евакуація пройшла без постраждалих.

У поліції Донецької області розповіли, що незважаючи на жахливі умови життя, в місті залишаються близько 2300 людей. Від безперервних обстрілів у Покровську горять будинки, гинуть мирні мешканці.

За словами поліцейських, щоб врятуватися з пекла, яке росіяни створили в місті, все більше людей звертаються за допомогою в евакуації. Проте вивозити людей стає з кожним днем дедалі складніше.

Літня жінка, квартиру якої розбомбило, розповідає, що живе у під’їзді багатоповерхівки.

Жителька Покровська у напів зруйнованій квартирі

Жителька Покровська у напів зруйнованій квартирі

«Ночую у своїй квартирі, а гріюся та готую їсти в під’їзді. Коли стріляють, то біжу або в підвал, або в під’їзд», — зазначає жителька Покровська. Виїжджати вона категорично відмовилася. Каже, що немає родичів, до кого їхати.

Раніше ми показали фото, як колись жвавий та сповнений життя Покровськ перетворюється на руїни.

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