Костянтинівка — під контролем ЗСУ / © Associated Press

Костянтинівка на Донеччині піддається щоденним обстрілам з боку російської армії, що призводить до руйнування інфраструктури та знищення міста. Місто стало безлюдним з пустими будівлями, зруйнованими автомобілями та покинутими тваринами, хоча раніше тут жили десятки тисяч людей.

ТСН.ua публікує свіжі кадри з міста, де колись вирувало життя.

Російські війська намагаються наступати на Костянтинівку за декількома напрямками з метою виявити слабкі місця в українській обороні. РФ хоче просунутися ближче до Костянтинівки та відрізати логістичні шляхи для українських військ.

«Могили у дворах, вигорілі будинки, потрощені, зруйновані квартири і разом з ними людські життя, нескінченне дзижчання FPV у небі — місто Костянтинівка на Донеччині зараз під прицільним вогнем ворожих дронів, артилерії і керованих авіабомб. 11 Армійський корпус захищає місто, як би складно це не було», — зазначили військові.

У місті тепер можна побачити могили просто у дворах / © Associated Press

Церква після російського обстрілу / © Associated Press

Ще кілька років тому тут жили тисячі людей, тепер ці місця нагадують сцени із фільмів жахів / © Associated Press

Зруйновані оселі і разом з ними — людські життя / © Associated Press

Місто перетворилося на пустку / © Associated Press

Яка ситуація у місті

У місті Костянтинівка на Донеччині залишається понад двох тисяч людей, три місяці тому — близько п’яти тисяч людей. В населеному пункті немає водопостачання, електроенергії та газу. У місті зруйновано інфраструктуру цілими кварталами.

Про це розповів в етері телемарафону «Єдині новини» очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«З міста Костянтинівки евакуацію підтримують українські військові. Під’їзні шляхи до цього міста прострілюються російськими військами повністю, ворог знищує весь транспорт, який пересувається на напрямку Костянтинівки», — сказав Вадим Філашкін.

Місто практично знищене росіянами / © Associated Press

За його словами, до міста, якщо вдається військові завозять гуманітарну допомогу.

«Зараз ворог спалює на під’їзді до міста спалює цивільний транспорт, авто ДСНС та поліції», — каже Філашкін.

Росіяни гатять КАБами, дронами / © Associated Press

Тисячі містян залишилися без житла / © Associated Press

Чим важлива Костянтинівка

Захопити Костянтинівку для Росії важливо не лише політично і не лише тому, що це «ворота» до наступних міст «поясу фортець» — в разі її захоплення ці «ворота» можуть пришвидшити просування і значно ускладнити становище українських сил на інших ділянках.

«Дорога до Часового Яру відкрита тільки для військових і місцевих. Тамтешні великі кар’єри, на мою думку, зможуть трохи затримати ворога між Костянтинівкою і Часовим Яром», — сказав депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

Зв’язок між цими двома містами Донеччини важливий. Адже у разі окупації Часового Яру це відкриє ворогу шлях для продовження наступальних дій зокрема на Костянтинівку.

Попри ускладнення ситуації довкола і в самому місті, аналітики не вважають, що битва за Костянтинівку стане головною 2026 року.

Своєю чергою Костянтинівка залишається для агресора однією з потенційних цілей, зокрема через свій залізничний хаб, зазначив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

«Там є залізниця і росіянам дуже важливо це у плані логістики. Вони активно використовують залізницю. Будь-якій армії краще використовувати залізницю, ніж автотранспорт тощо. Бо нею можна одразу багато чого перевезти. І навіть якщо вона буде частково зруйнована, то швидко відремонтується», — пояснив Гетьман.