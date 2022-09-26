Молдова може позбавити громадянства осіб, які підуть воювати за Росію проти України

Молдова може позбавити громадянства людей, які поїдуть воювати на боці Росії в Україну після призову, оскільки вони також мають російські паспорти.

Про це у понеділок, 26 вересня, заявила президентка Мая Санду, пише Reuters.

Минулого тижня Росія розпочала часткову мобілізацію, щоб посилити свої війська в Україні.

Санду сказала, що існує ризик того, що деякі із 200 тисяч жителів Придністров’я, які мають подвійне громадянство – Молдови та Росії, – можуть бути призвані до російської армії.

"Щоб цього не сталося, ми аналізуємо можливість застосування процесу позбавлення громадянства Молдови для тих людей з російськими паспортами, які воюють на боці агресора. Ми також розглядаємо можливість посилення покарання для громадян Молдови (без російських паспортів - ред.), які перебувають у лавах збройних сил агресора", - сказала Санду.

За її словами, Молдова проводить консультації з Москвою, щоб запобігти випадкам призову своїх громадян.

Нагадаємо, Лавров заговорив про небезпеку для військових РФ у Придністров'ї.

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