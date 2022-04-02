Молдова не помітила, що Росія проводить мобілізацію військ в Придністров’ї

Молдова не помітила, що Росія проводить мобілізацію військ в Придністров’ї

Влада Молдови продовжує стежити за ситуацією щодо можливої мобілізації, зауважили в МЗС країни.

В Міністерстві закордонних справ Молдови не можуть підтвердити інформацію Генерального штабу ЗСУ про мобілізацію військових РФ з невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляє МЗС Молдови на сторінці у Twitter.

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"Наразі інформації про мобілізацію військ у Придністровському регіоні немає. Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з нашими партнерами для забезпечення безпеки наших громадян", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія активізовує війська у невизнаному Придністров'ї для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

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