Молдова та Казахстан повинні бути готовими до “братання” з боку Росії — Данілов

Молдова та Казахстан повинні бути готовими до “братання” з боку Росії — Данілов

Російська Федерація демонструє агресивні наміри, лицемірно називаючи молдован та казахів своїми “братами”.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що владу Молдови та Казахстану повинні насторожити заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова про молдован та казахів як про “братські” народи.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", коментуючи слова одного з російських генералів про необхідність виходу до окупованого ще у 1992 році молдовського регіону Придністров’я.

За його словами, про агресивні наміри свідчить не тільки така заява та активність російських окупантів на півдні України.

Данілов нагадав, що Придністровський конфлікт - найдавніший на території колишнього Радянського Союзу і він триває до цього часу.

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“У ньому бере безпосередню участь Російська Федерація, вона його модерує, тримає там півтори тисячі свого війська. А не далі, як два дні тому, Лавров заявив, що молдовани є їхніми “братами”. Більше того, “братами” є також казахи. Тому їм треба приготуватися до таких “обіймів”, які завжди роблять росіяни, щоб “брататися”. Це може бути початок такого “братання” на території Молдови”, - застеріг він.

Олексій Данілов підкреслив, що Україна однією з перших відчула на собі таке “братання” через зброю, вбивства та насильство. “І воно зараз може розповсюдитися на Молдову та Казахстан”, - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, у Тирасполі пролунали вибухи біля так званого Міністерства держбезпеки невизнаного Придністров'я.

Російський анклав - невизнане Придністров'я - вимагає визнання

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