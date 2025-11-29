Молдова закривала небо: під час нічної атаки по Україні дрони перетнули кордон

Російські дрони порушили повітряний простір Молдови / © Associated Press

Реклама

На тлі комбінованої російської атаки по Україні, у повітряному просторі Молдови зафіксували безпілотники. Прикордонна поліція підтвердила інформацію про проліт дронів на півночі країни.

Про це повідомляє телеканал TV8.

Як запобіжний захід, повітряний простір Республіки Молдова був тимчасово закритий, а потім знову відкритий, за винятком північного регіону.

Реклама

Зона, через яку могли пролітати дрони, перевіряється, і наразі не виявлено об’єктів, які становлять ризик для громадян.

Влада Молдови запевняє, що продовжує стежити за ситуацією і рекомендує дотримуватися офіційних вказівок щодо безпеки в регіоні.

Нагадаємо, РФ влаштувала повітряну атаку по Україні 29 листопада. Основний удар прийняв Київ. За останніми даними, двоє загиблих, 15 постраждалих.