Війна
572
Молдова закривала небо: під час нічної атаки по Україні дрони перетнули кордон

Через інцидент повітряний простір Молдови тимчасово закривали, проте згодом обмеження зняли, залишивши їх чинними лише для північного регіону.

Анастасія Павленко
Російські дрони порушили повітряний простір Молдови

Російські дрони порушили повітряний простір Молдови / © Associated Press

На тлі комбінованої російської атаки по Україні, у повітряному просторі Молдови зафіксували безпілотники. Прикордонна поліція підтвердила інформацію про проліт дронів на півночі країни.

Про це повідомляє телеканал TV8.

Як запобіжний захід, повітряний простір Республіки Молдова був тимчасово закритий, а потім знову відкритий, за винятком північного регіону.

Зона, через яку могли пролітати дрони, перевіряється, і наразі не виявлено об’єктів, які становлять ризик для громадян.

Влада Молдови запевняє, що продовжує стежити за ситуацією і рекомендує дотримуватися офіційних вказівок щодо безпеки в регіоні.

Нагадаємо, РФ влаштувала повітряну атаку по Україні 29 листопада. Основний удар прийняв Київ. За останніми даними, двоє загиблих, 15 постраждалих.

