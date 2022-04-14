Молдова звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України

Молдова звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України

У Молдові розповіли подробиці.

Молдова звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України. Ймовірно йдеться про жителів так званого "Придністров'я".

Про це повідомляє Reuters.

У МЗС Молдови наголосили, що їхні працівники регулярно зустрічаються з російським послом, де наголошують на неприпустимості подібних дій.

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити", – заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Нагадаємо, Росія може готувати провокації у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну.

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