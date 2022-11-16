"Моли Бога за нас": у Херсоні знайшли ще одну катівню, в якій росіяни знущались з українців (фото)

Росіяни жорстоко катували українців.
У звільненому від росіян Херсоні знайшли ще одну катівню, в якій окупанти жорстоко знущались з українців. На одній із стін жертви росіян намалювали хрест та прохання помолитись за них.
Про це повідомляє СБУ.
Російські окупанти у катівні утримувати українців, які відмовлялись співпрацювати із загарбниками. Людей утримували в нелюдських умовах та жорстоко катували. Там правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.
Також на одній із стін катівні українці намалювали хрест та залишили написи: "Моли Бога за нас", "Боже, дай сил", "Допоможи Боже, спаси і збережи".
"Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні СБУ.
Російські катівні в Україні
Російські окупанти на захоплених українських територіях жорстоко знущаються з наших громадян. Російські катівні, братські могили знаходять у всіх звільнених українських населених пунктах: на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині.
Так, у Снігурівці Миколаївської області після звільнення від російських окупантів було виявлено катівню, де загарбники тримали цивільних і піддавали знущанням.
Раніше у звільненому Херсоні Служба безпеки України під час проведення стабілізаційних заходів знайшла засекречені документи ФСБ РФ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.
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