"Молимося, щоб вийшло вивезти людей": Зеленський розповів, що евакуація триватиме, готується 6 гумкоридорів

За словами президента, сьогодні вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів, загалом було врятовано близько 35 тисяч людей.

У четвер, 10 березня, продовжиться евакуація громадян. Готується 6 гуманітарних коридорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів. З міста Суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодару. Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей. Завтра продовжимо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, готується шість гуманітарних коридорів.

"Молимося, щоб вийшло вивезти людей ще й з Маріуполя, з Ізюму, з Волновахи. Вивезти у безпечні місця нашої вільної України. І я впевнений, що кожен українець, чиєї допомоги ці люди потребують, зробить все можливе, щоб вони відчували наше піклування, поки не зможуть повернутися додому", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що евакуацію людей з міста Ізюм не розпочалася через обстріли російських окупантів.

ТСН.ua