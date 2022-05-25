Молодь закінчилась: у Росії дозволили укладати контракт на службу в армії 50-річним

Молодь закінчилась: у Росії дозволили укладати контракт на службу в армії 50-річним

У Росії збільшили граничний вік на контрактну службу в армії.

Держава-окупантка дозволила своїм громадянам віком до 50 років вступати на контрактну службу.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Держдума РФ ухвалила відповідний закон одразу в трьох читаннях. На думку російських депутатів, таке рішення дозволить доукомплектувати російську армію "фахівцями", оскільки ймовірно там закінчується молодь.

Депутати Держдуми вважають, що реалізація таких підходів сприятиме "залученню фахівців затребуваних спеціальностей, насамперед споріднених з цивільним (медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку та інші) на військову службу за контрактом".

Раніше росіяни могли укласти контракт на службу в армії до 40-річного віку.

Нагадаємо, Росія знову стягує війська до кордону з північними областями України.

Читайте також: