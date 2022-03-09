"Молодець, красунчик": Віталій Кім показав відео з Вакарчуком, який приїхав до Миколаєва

Музикант завітав на передову.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав до Миколаєва, аби підтримати морально дух мешканців міста.

Про приїзд музиканта розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім і показав відео їхньої зустрічі з артистом:

"Сьогодні до нас завітав гість, аби морально нас підтримати. Але ми йому дали автомат і він йде на передову. Святослав поїде ще тут, допоможе нашим, підтримає морально військових і поранених. Тобто молодець, красунчик. Приїхав на передову. Молодець", - похвалив Кім Вакарчука.

Своєю чергою музикант зазначив, що для нього честь наразі перебувати в одному з найсміливіших міст у світі зараз і знати Віталія Кіма особисто:

"Велика честь знати цього голлівудського актора, кажуть, що Чак Норріс телефонує вам за порадою. Миколаїв це не просто місто-герой, це одне з найсміливіших міст у світі зараз. Велика честь тут бути і підтримувати всіх! Правда за нами, ми переможемо!" – сказав Вакарчук.

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