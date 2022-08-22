Молодик, який розтрощив герб України на Харківщині, став підозрюваним за ще однією статтею

Цього разу "активіст" виправдовував збройну агресію Росії проти України.

18-річний зрадник, який наприкінці червня розтрощив герб України на фасаді будівлі в тимчасово окупованому Куп'янському районі Харківської області, став підозрюваним за ще однією статтею.

Про це повідомляє преслужба Харківської обласної прокуратури.

Так, хлопцеві повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Підозрюваний надав інтерв‘ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресорки на території України.

"Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські», - сказав підозрюваний у своєму інтерв’ю.

Як повідомлялось раніше, наприкінці червня 2022 року біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп’янського району молодик, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими особами розтрощив малий Державний Герб України. Йому було заочно повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 КК України).

Нагадаємо, на Одещині засудили зрадника, який доносив окупантам про результати їхніх ракетних бомбардувань.

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