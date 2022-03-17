Молодик з Черкаської області зухвало обманював людей, які тікали від війни за кордон (відео)

Зловмисник брав гроші за переправлення людей через держкордон і зникав.

20-річний житель Черкащини організував шахрайську схему, за якою ошукував громадян, котрі намагалися врятуватися від війни в Україні. Його викрила кіберполіція.

Про це інформують у Нацполіції.

Зловмисник адміністрував канали у месенджері, які використовував для заволодіння грошима громадян. Чоловік обіцяв людям допомогу із перетином кордону - із будь-якої точки країни до Варшави.

Коштувала така послуга 1500 гривень. Утім, він просив передплату у 200-300 гривень. І щойно клієнти переказували цю суму, спритник зникав.

Серед ошуканих - жінки з дітьми, а також люди похилого віку, котрі виїхали з "гарячих" точок та намагалися врятуватися від війни. Гроші зловмисник витратив на власні потреби.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка і вилучили мобільні телефони, банківську картку, комп’ютерну техніку. За цим фактом слідчий відділ Золотоніського районного відділу поліції главку Черкаської області відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.