"Момент переламу": Арестович пояснив, що означає "критична фаза війни"

Заява голови Пентагону Ллойда Остіна про те, що війна в Україні перейшла у вирішальну, критичну фазу, означають, що відбувається перелам на фронті.

Росія вичерпала можливості посилювати свої збройні сили. А ЗСУ навпаки поповнюватимуться озброєнням і технікою.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв’ю UKRLIFE.TV.

"Тому що криза – момент переламу виходить. Тобто російська армія росла у своїх можливостях бойових на території України, росла, росла. Взяття Лисичанська і Сєвєродонецька – це вихід на плато. Далі – плато і це плато почало хилитися. От коли воно зламається, а це займе якийсь час, воно піде вже вниз. Вони вичерпали свої можливості посилювати свої збройні сили. І ці візити до Ірану – це ж не від хорошого життя. Спроба хоч якось, хоч десь, хоч щось компенсувати", – пояснив Арестович.

"А українські збройні сили будуть постійно прибувати в озброєнні, військовій техніці та кількості навчених військ", – запевнив радник голови ОП.

Він зауважив, що парадоксальним чином російське керівництво почало цю війну з задачі демілітаризувати Україну, "а в результаті демілітаризуються вони повністю, а ми посилимося".

"Це буде унікальна ситуація, коли армія, що обороняється проти воєнної агресії, вийде з конфлікту сильнішою, аніж вона цей конфлікт починала. А з нами відбудеться саме це", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, 20 липня Остін заявив, що настала "вирішальна, критична фаза війни" в Україні, тому колективна підтримка країн Заходу є життєво важливою для Києва.

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