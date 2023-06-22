Момент потужного удару по Чонгарському мосту зафіксували на відео

Загалом зафіксовані два влучання в автомобільний міст і одне – у залізничний.

Момент одного з ударів по Чонгарському мосту в ніч проти 22 червня потрапив на відео. Зафіксовані влучання в автомобільний та залізничний мости.

Відповідні кадри поширюють російські Телеграм-канали.

У російських пабліках з’явилося відео з начебто ударом по мосту в Чонгарі, який з’єднує Херсонщину з окупованим Кримом. На кадрах видно яскравий спалах, після якого спалахує клубок вогню і валить дим.

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Російський Слідком заявляє про чотири випущені ракети, а ворожі воєнкори заявляють про два влучання в автомобільний міст, у якому наскрізь пробите дорожнє полотно. Також кажуть про "приліт" і по розташованому поряд залізничному мосту.

Російська окупаційна "влада" запевняє, що на відновлення автомобільного Чонгарського мосту піде максимум кілька тижнів. Наразі машини курсують через пропускні пункти Армянськ та Чаплинка.

Зауважимо, що загалом Чонгарських мостів є три: автомобільний, який до цього моменту працював, старий автомобільний та залізничний. Автомобільний – головний і найкоротший шлях перекидання російських військ і техніки із Криму на решту півдня України.

Момент удар по Чонгарському мосту потрапив на відео

Що відомо про удар по Чонгарському мосту

Російські колаборанти заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту в ніч проти 22 червня. Зокрема, гауляйтер з Херсонщини Володимир Сальдо заявляв про атаку начебто ракетами Storm Shadow. В результаті було пошкоджене дорожнє полотно автомобільного мосту – там утворилися кілька наскрізних вирв.

Удари по мосту прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він сказав, що це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення. Юсов анонсував, що "далі буде".

Щодо ситуації на південному фронті, то аналітики Інституту вивчення війни зауважили – ЗСУ продовжують наступальні дії на заході Запорізької області як на південь, так і на південний захід від Оріхова. Водночас російські загарбники контратакують у спробах відновити втрачені позиції на цьому напрямку.

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