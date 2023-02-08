Момент ракетного удару по центральному парку Харкова потрапив на відео

За попередньою інформацією, у парк влучила ракета С300.
Вночі 7 лютого російська армія завдала ракетного удару по центральному парку в Харкові. Атака потрапила на відео.
Запис опублікував мер міста Ігор Терехов.
"Момент прильоту по центральному парку сьогодні вночі", - написав він.
За інформацією від голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, близько 23:00 завдав ракетного удару по центру Харкова.
Чотири ракети С300 влучили у об'єкт цивільної промисловості та вдарили по центральному парку. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти вночі, 7 лютого, обстріляли місто. Ворог поцілив у промисловий об'єкт у Київському районі міста.
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