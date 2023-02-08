Момент ракетного удару по центральному парку Харкова потрапив на відео

За попередньою інформацією, у парк влучила ракета С300.

Вночі 7 лютого російська армія завдала ракетного удару по центральному парку в Харкові. Атака потрапила на відео.

Запис опублікував мер міста Ігор Терехов.

"Момент прильоту по центральному парку сьогодні вночі", - написав він.

За інформацією від голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, близько 23:00 завдав ракетного удару по центру Харкова.

Чотири ракети С300 влучили у об'єкт цивільної промисловості та вдарили по центральному парку. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти вночі, 7 лютого, обстріляли місто. Ворог поцілив у промисловий об'єкт у Київському районі міста.

Фото: "Накипіло"

Фото: "Накипіло"

Фото: "Накипіло"

Під прицілом Запоріжжя, Харківщина і Херсон - обстріли на 7 лютого

Читайте також: