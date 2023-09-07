Момент удару Shahed по території Румунії потрапив на відео: користувачі зазначили важливий нюанс

У Мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент падіння дрона-камікадзе Shahed російських окупантів у Румунії в ніч проти 4 вересня. Судячи з цих кадрів, ППО країни-сусідки України не намагалося збити безпілотник.

Відео оприлюднив волонтер Сергій Стерненко 7 вересня на своєму Telegram-каналі.

На відео чутно виразний звук дрона іранської розробки. Потім небо освітив яскравий спалах – і долинув звук вибуху. Авторка запису зафіксувала, що Shahed здетонував на протилежному від неї березі.

"Румунія!.. Твою маму!" – емоційно відреагувала дівчина, яка вела зйомку на телефон.

Активіст Сергій Стерненко вважає, що дрон зменшив оберти двигуна перед ударом. Це характерно для Shahed-136 у момент, коли він бʼє по цілі.

"Під час удару не було роботи ППО, а значить дрон саме вдарив по території Румунії, його так запрограмували росіяни", – припустив блогер.

Момент удару Shahed по території Румунії потрапив на відео

Стерненко додав, що, за даними з його джерел, цієї ночі ще один російський дрон міг вдарити по території Румунії. "Орієнтовні координати 45.4208223, 28.2210066", - уточнив волонтер.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня під час російської атаки безпілотниками по інфраструктурі Ізмаїльського морського порту на Одещині ворожі дрони впали та здетонували на території Румунії. Про це інформували в українському МЗС.

Проте румунське Міноборони одразу це заперечило. Також 5 вересня президент Румунії теж заявив, що на території його держави не впали російські дрони.

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