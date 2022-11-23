Монастирський назвав кількість жертв масованого ракетного удару по Україні

Щодо постраждалих, то наразі відомо про 50 осіб.

Голова МВС Денис Монастирський повідомив, що внаслідок російських ракетних обстрілів України 23 листопада загинули щонайменше 10 людей.

Про це міністр написав у Мережі.

"Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні маємо три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 осіб загинуло", – йдеться в заяві.

Монастирський також зазначив, що лише від 10 жовтня до 23 листопада російські окупанти влаштували майже 600 ракетних атак по українській території. Голова МВС переконаний, що винні будуть покарані.

Додамо, як повідомив міністр у ефірі телемарафону, наразі відомо про близько 50 поранених. Ця кількість може зрости ще протягом ночі та наступного дня.

Що відомо про масовану ракетну атаку 23 листопада

Російські загарбники атакували ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури України та житлові будинки протягом 23 листопада. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет, з яких 51 вдалося знищити. Також знищені, всі п’ять запущений дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Щодо жертв обстрілів, то до цього моменту було відомо про чотирьох загиблих та 35 постраждалих внаслідок влучання ворожої ракети по будинку у Вишгороді на Київщині.

Внаслідок пошкоджень інфраструктури у всіх областях України були застосовані екстрені відключення електроенергії. У низці регіонів припинилися також тепло- та водопостачання. Проте людям потроху вже повертають світло у різних регіонах держави.

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