MONATIK ховався з родиною на парковці, Горбунов показав жахливі наслідки: зірки про ракетну атаку Києва

У ніч проти 13 грудня російські окупанти цинічно обстріли Київ, поки всі українці мирно спали.

Ворог випустив 10 балістичних ракет, які занадто швидко влучають в ціль. Тож навіть сигнал повітряної тривоги пролунав після вибухів. Орім того, окупанти випустили по Україні безпілотники.

Українські знаменитості відреагували на нічний обстріл Києва та розповіли, якою для них видалася ніч.

Павло Зібров

Виконавець написав, що поки весь цивілізований світ готується до новорічних свят, українцям доводиться рятуватися від ракет та дронів-камікадзе, які вороже випускає країна-агресорка Росія.

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 13 грудня / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

"Війна триває, жахлива ніч та наслідки атаки. Поки люди в всьому світі прикрашають свої будинки гірляндами до Різдва та Нового року, в Україні люди вимушені дивитися, як догорає їхнє житло, рятуючи себе, дітей та тварин. Сьогодні вночі (13 грудня – прим. ред.) росія завдала масованого ракетного удару по Києву, було випущено 10 балістичних ракет та 10 ударних безпілотників "Шахід". Постраждали 53 людини", - написав музикант.

Юрій Горбунов

Ведучий зазначив, що українцям доводиться воювати із підступним ворогом, який обстрілює мирних мешканців просто посеред ночі, коли всі сплять. Шоумен наголосив, що окупанти обов'язково будуть відповідати за всі злочини та будуть покарані.

Ворожа атака на Київ

"Жахливий удар балістикою по Києву! Підступно! Серед ночі! Коли люди мирно спали і, на жаль, не побачили тихих і солодких снів! У цей час світ прикрашає свої помешкання ялинковими прикрасами і готується до Різдва! Точно знаємо - ворога буде покарано! Це без сумнівів! Наша ненависть до них не має меж! Скільки ще таких ночей буде - ми не знаємо! Точно знаємо, що перемога буде за нами!" – зазначив шоумен.

Джамала

Співачка написала, що окупанти цинічно обстрілюють українців балістичними ракетами, від яких просто немає шансів сховатися, адже вони занадто швидко влучають в ціль.

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 13 грудня / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

"Поки люди в усьому світі прикрашають свої будинки новорічними гірляндами, в Україні люди вимушені дивитися, як догорає їхнє житло, рятуючи своїх дітей та тварин. Балістична ракета. Вона не дає шансу навіть сховатися ані в коридорі, ані у підвалі. Війна триває…", - обурилася артистка.

MONATIK

Співак цю ніч із синами та дружиною провів в укритті. Артист закликав не нехтувати безпекою та берегти себе.

"Київ…Дуже гучно…Бережіть себе!" – написав співак.

MONATIK із родиною ховається в укритті / Фото: instagram.com/monatik_official

Потап

Репер показав наслідки нічного обстрілу, а також наголосив, що окупанти – підступний ворог, який завдав ракетного удару просто посеред ночі, коли всі люди мирно спали.

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 13 грудня / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

"Жахливий удар по Києву вночі…Балістична ракета! Підступно! Поки наші люди мирно спали і загадували бажання про мирне небо…Скільки цей жах може тривати? Допомагаємо! Разом переможемо", - зазначив продюсер.

Анатолій Анатоліч

"Росіянці вкидають мільярди доларів в те, щоб у світі звикли до того, що десь там щось там. Таке вже було 2015 року. Опитування росіян на вулиці свідчить про понад 70 відсотків людей, що підтримують дії їхньої армії. А на запитання, чи підете ви, якщо вас мобілізують, знову ж таки більшість росіянців кажуть, що так. А що робити. Треба "батьківщину захищати". На кадрах, які росіянцям не покажуть, можемо побачити "захист батьківщини" по версії росіян. На кадрах героїчна робота українських рятувальників. На кадрах десятків, а можливо сотні історій українців. Хтось втратив оселю, хтось автівку, на якій возив дітей до школи, а, може, таксував. Бабусі, жінки з візочками і дітьми...Війна триває…", - написав шоумен.

Ворожа атака на Київ

alyona alyona

Артистка закликала всіх допомагати військовим, аби захисники скоріше вигнали окупантів з українських земель.

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 13 грудня / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

"У ніч проти 13 грудня 2023 року окупанти здійснили атаку на Україну. Не дивлячись на те, що всі цілі були збиті, уламки від ракет та ударних дронів все одно завдали шкоди мирним мешканцям. Наразі відомо про 53 постраждалих людей. Війна триває, ми маємо всі об'єднатися для того, щоб побороти зло. Давайте направимо всі наші емоції на донати для наших героїв та подякуємо їм", - зазначила виконавиця.

Наталка Карпа

Виконавиця наголосила, що зараз як ніколи потрібно бути сильними, згуртованими та витривалими, аби вигнати ворога з українських земель.

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 13 грудня / Фото: Віталій Кличко/Тelegram

"Балістика вночі в столиці…Надалі без зв'язку…Які ще нам під силу випробування? Просто скажу, що слова підтримки зараз вкрай важливі - ми стаємо найвитривалішою нацією світу! Ми маємо бути поруч одне з одним, маємо вмикати найвищий рівень розуміння одне до одного і викристалізовувати ще більшу лють до агресора", - написала співачка.

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