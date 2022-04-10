MONATIK разом з командою передав українським захисникам тактичні аптечки та реанімаційні мішки

Члени команди зірки допомогли українським захисникам.

Популярний мультиартист Дмитро Монатік та його компанія MONATIK Corporation допомогли українським захисникам.

Так, артисти відправили бійцям ЗСУ і тероборонівцям військові тактичні аптечки, а також нову партію гумдопомоги, зокрема дощовики та реанімаційні мішки – їх закупили декілька тисяч. Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram. Зірка оприлюднив відповідні фото та відео.

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"MONATIK Corporation продовжує добрі справи. Сьогодні наші ЗСУ та тероборона потребують підтримки!!!" – прокоментував співак.

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