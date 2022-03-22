MONATIK розповів, як у перший день війни його криком розбудила дружина: "Сльози, страх, паніка"

Також артист зізнався, як допомагає українській армії.

Співак Дмитро Монатік розповів, як пережив перший день війни.

Артист зізнався, що тоді вони з родиною були за кордоном. Про те, що в Україні розпочалася війна, першою дізналася дружина співака – Ірина. Вона його розбудила криком та сказала, що українські міста почали обстрілювати російські окупанти. Дмитро розповів, що того дня у них була паніки, вони не знали, що робити далі.

"Це потрясіння не передати словами, просто завмираєш і не віриш, що це правда. Хапаєш телефон, телефонуєш рідним, які вже сидять у бомбосховищі. Сльози, страх, паніка, ступор. Цигарки одна за одною. Абсолютне нерозуміння, що робити та як жити далі. Чомусь впевнений, що всі, хто опинився, як і я, за кордоном у цю мить, також відчувають на собі синдром "живого", що страшенно руйнує зсередини. Але це не порівняється з тим, що відбувається в моїй країні, з тим, що відчувають, чули і чують люди в Україні", - написав співак.

Дмитро разом зі своєю родиною став біженцем. Втім, він щодня дорікає собі через те, що перебуває у безпеці. Тому він намагається чимось допомогти українцям. Разом з іншими артистами, які перебувають за кордоном, співак проведе благодійні концерти. Всі зібрані кошти будуть відправлені ЗСУ, теробороні, а також на потреби українцям, які опинилися в біді.

"Ми можемо об’єднатися та зробити щось корисне для наших хлопців із ЗСУ, для нашої країни. Ми можемо зібрати допомогу так, як ми вміємо це робити: будемо брати участь у благодійних концертах, головним завданням яких є збір коштів для ЗСУ, тероборони і для допомоги нашим людям", - розповів артист.

До слова, перший концерт відбудеться першого квітня у Варшаві. У ньому братимуть участь: MONATIK, Сергій Бабкін, Jerry Heil, Олена Кравець, Маша Єфросиніна, Наталя Гаріпова, Дмитро Танкович, Євгеній Сморигін та Вікторія Булітко.

Читайте також: