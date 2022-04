MONATIK українською записав потужний трек ArtОборона – емоційне відео

Всі кошти з монетизації композиції будуть направлені на допомогу ЗСУ.

Відомий артист, продюсер та композитор MONATIK, який від перших днів війни в Україні займається активною просвітницькою та волонтерською діяльністю, збором гуманітарної допомоги для української армії, тероборони та волонтерів, представив сильну мотивуючу композицію "ArtОборона".

"Раніше моїми героями були вигадані персонажі з Marvel, DC, Dark Horse Comics тощо. Все давно перевернулося. Герої стали реальними! Кожен автор зрозуміє, як складно налаштуватися на щось, окрім лірики, створюючи пісню під час війни. Але сміливі дії наших воїнів допомогли вигадати тепер те, у що віриться і обов'язково відбудеться в майбутньому. Сьогодні - тільки сила! Наша! Українська! ЗСУ і тероборона, наші волонтери! Ви – наша сила! Наші герої. Вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за наші землі, кожному мирному українцю, життя якого раптово перервалося".

Також MONATIK заявив, що усі виручені кошти з монетизації композиції "ArtОборона" на всіх стрімінгових платформах підуть на допомогу ЗСУ – і кожен охочий може бути причетним та допомогти українській армії. У підписах до відеозапису у всіх соціальних мережах залишено реквізити, за якими можна допомогти.

"Я завжди був проти війни, але не ми з нею прийшли. Ми "визволителів" не звали! Усіма фібрами уявляв поразку кривавого диктатора, поки втілював ці думки у музику. В описі під відео на YouTube та у всіх соціальних мережах додано посилання на підтримку наших Збройних Сил України. Усі кошти з монетизації цієї композиції будуть передані туди ж", - зазначив артист.

Також Дмитро зізнався, що ідея для візуального оформлення виникла через трагічні події, що відбулися в команді MONATIK. Рідний брат представниць art-відділу MONATIK Corporation загинув у війні України із російським агресором. Саме таких молодих героїв, котрі поклали життя, захищаючи кожного з нас, і оспівує артист:

"На обкладинці композиції герой, який загинув, захищаючи Україну під час цієї страшної війни. Рідний брат наших дівчат із art-відділу. Ми не пробачимо. #АртОборонаUA продовжує звучати! Hush Crusher! Лаша тумбай! Значить так! Все буде Україна!".

Нагадаємо також, що окрім благодійних концертів, головним завданням яких є збір коштів на допомогу дітям, які постраждали під час війни в Україні, MONATIK продовжує активно волонтерити, збирати гуманітарну допомогу, а також допомагати теробороні. Артист і продюсер також запустив творчу ініціативу Art During The War In Ukraine, в рамках якої виділяє фінансові гранти на розвиток талановитих українців у такий складний час. Внаслідок цієї ініціативи кращі роботи увійдуть до книги творчості під час війни.

