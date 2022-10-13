Моніторили інформацію та чекали: Наєв розповів, як українські військові готувалися до нападу РФ

Українські військові знали про ймовірний напад з боку Росії, тому готувалися до нього.

Військові знали про те, що Росія планує повномаштабно вторгнутися в Україну 24 лютого. Тому вони заздалегідь до цього готувалися.

Про це повідомив командувач Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Близько 22 години 23 лютого внаслідок отриманої мною дуже достовірної інформації, я довів кожному із підпорядкованих мені командувачів про початок вторгнення о 4 годині 24 лютого. Після того я і всі посадові особи малого пункту управління перебували на робочих місцях, моніторили інформацію про те, що відбувалося”, - наголосив Сергій Наєв.

Він також додав, що після того, як вторгення вже почалося, підрозділи українських військових реагували відбиттям ударів засобів повітрянного нападу противника, а також через командувачів угруповань здійснювали відбиття наступу на суходолі.

Нагадаємо, що "мобіки" на Херсонщині пристрелили командира, який змушував їх воювати "голими" руками, і здалися в полон.

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