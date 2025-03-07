Моніторингові канали повідомляють про 11 російських бомбардувальників та пуск "Калібрів" й "Х-101/555"

Йдеться про дві групи бомбардувальників

З "Оленьї" летить дві групи ворожої авіації.

Про це інформують моніторингові канали.

Зокрема, йдеться про 6 бортів в першій групі та 4 - у другій. Загалом - всього 10 бортів Ту-95МС у повітрі.

Перша група з 4 Ту-95мс ПКС РФ підлітає до потенційних пускових рубежів в Саратовській області.

Друга група з 6 Ту-95мс ПКС РФ вилетіла досить нещодавно, на пускових буде впродовж наступних 3-х годин.

Також йдеться про те, що підтверджено виліт щонайменше одного літаку Ту-95МС з "Енгельсу".

Моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ заявили, що відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря. За попередньою інформацією, йдеться про мінімум 15 "Калібрів".

До того ж за попередньою інформацією, здійснено пуски крилатих ракет повітряного базування "Х-101/555" стратегічним бомбардувальником Ту-95МС з району м.Енгельс, Саратовська область. Чи були це реальні запуски, чи імітація – стане відомо за годину-півтори.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 березня 2025 року з'явилася інформація про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

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