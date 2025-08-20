- Дата публікації
-
Категорія
Війна
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 1 хв
Монітори розповіли про справжню швидкість російських дронів
Реальні швидкості “Shahed-238” в Україні: дрони значно повільніші за заяви Росії
Українська ППО підтверджує: середня швидкість польоту “Shahed-238” становить 250–300 км/год, тоді як російська пропаганда заявляє про набагато вищі показники.
Про це інформують моніторингові канали.
Для порівняння, “Shahed-136” літає у середньому зі швидкістю 120–150 км/год.
