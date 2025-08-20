ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Монітори розповіли про справжню швидкість російських дронів

Реальні швидкості “Shahed-238” в Україні: дрони значно повільніші за заяви Росії

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Українська ППО підтверджує: середня швидкість польоту “Shahed-238” становить 250–300 км/год, тоді як російська пропаганда заявляє про набагато вищі показники.

Про це інформують моніторингові канали.

Для порівняння, “Shahed-136” літає у середньому зі швидкістю 120–150 км/год.

Раніше експерт Романенко пояснив, чи варто сподіватися, що ця зброя стане «срібною кулею» і скільки таких ракет потрібно, щоб завдати Росії відчутної шкоди.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie