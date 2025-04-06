Моніторингові канали повідомили про вильоти ворожих Ту-95мс: коли чекати на ракети

Ту-95мс

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У ніч проти 6 квітня 2025 року зафіксовано вильоти близько 4 бортів Ту-95мс, які злетіли з аеродрому “Оленья”.

Про це інформують моніторингові канали.

Виліт ймовірно бойовий, а це означає:

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районі Енгельса вони будуть швидше за все о 03:50 - 04:30.

Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:20 - 05:00.

У районі Каспійського Моря вони будуть ймовірно о 04:50 - 06:00.

Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 05:50 - 07:00.

Час дуже приблизний, з великою похибкою.

Моніторингові канали повідомляють, що продовжують стежити за ворожими бортами вночі, тому про точну кількість літаків буде відомо ближче до ранку.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.