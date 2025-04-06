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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
131
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1 хв

Моніторингові канали повідомили про вильоти ворожих Ту-95мс: коли чекати на ракети

Росіяни можуть атакувати Україну ракетами.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ту-95мс

Ту-95мс

У ніч проти 6 квітня 2025 року зафіксовано вильоти близько 4 бортів Ту-95мс, які злетіли з аеродрому “Оленья”.

Про це інформують моніторингові канали.

Виліт ймовірно бойовий, а це означає:

  • районі Енгельса вони будуть швидше за все о 03:50 - 04:30.

  • Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:20 - 05:00.

  • У районі Каспійського Моря вони будуть ймовірно о 04:50 - 06:00.

  • Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 05:50 - 07:00.

  • Час дуже приблизний, з великою похибкою.

Моніторингові канали повідомляють, що продовжують стежити за ворожими бортами вночі, тому про точну кількість літаків буде відомо ближче до ранку.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.

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