- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Моніторингові канали повідомили про вильоти ворожих Ту-95мс: коли чекати на ракети
Росіяни можуть атакувати Україну ракетами.
У ніч проти 6 квітня 2025 року зафіксовано вильоти близько 4 бортів Ту-95мс, які злетіли з аеродрому “Оленья”.
Про це інформують моніторингові канали.
Виліт ймовірно бойовий, а це означає:
районі Енгельса вони будуть швидше за все о 03:50 - 04:30.
Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:20 - 05:00.
У районі Каспійського Моря вони будуть ймовірно о 04:50 - 06:00.
Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 05:50 - 07:00.
Час дуже приблизний, з великою похибкою.
Моніторингові канали повідомляють, що продовжують стежити за ворожими бортами вночі, тому про точну кількість літаків буде відомо ближче до ранку.
Нагадаємо, що раніше у ніч проти 6 квітня 2025 року дрони атакували Миколаїв: є постраждалі.