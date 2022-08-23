"Монстр продовжує терор": на Банковій відреагували на заклики посольств залишити Україну

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував рекомендації іноземних посольств залишити Україну своїм громадянам у зв’язку з можливими ракетними обстрілами РФ.

Михайло Подоляк зауважив, що окупанти вже пів року тероризують населення України через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї.

Про це він написав у Twitter.

"Амбасади країн Заходу просять своїх громадян негайно залишити Україну у зв'язку з можливими масовими ударами Росії по цивільних об'єктах і центрах міст. Пів року війни. Монстр продовжує терор через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї. Може, час змінити підхід?", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на заяву американського чиновника повідомляло, що Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти.

Своєю чергою, посольство США в Україні закликало своїх громадян негайно залишити Україну у зв’язку із можливим збільшенням Росією ракетних ударів найближчими днями.

Натомість Зеленський пригрозив росіянам у разі бомбардувань України 24 серпня.

Читайте також: