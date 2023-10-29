“Монстри” української ППО: у США старі засоби ЗСУ переобладнують під американські ракети

Для захисту неба над Україною під час зимових повітряних атак РФ будуть використовувати “гібриди” старої радянської техніки з американськими боєприпасами.

У Сполучених Штатах активно працює так звана програма FrankenSAM, яка поєднує передові ракети “земля-повітря” західних взірців із переобладнаними пусковими установками радянських часів або радарами, які вже перебувають на озброєнні в ЗСУ. Це необхідно, щоб посилити захист неба над Україною під час ймовірних повітряних ударів РФ взимку.

Про це повідомляє The New York Times.

Один з варіантів цих імпровізованих засобів протиповітряної оборони поєднує радянські пускові установки “Бук” і американські ракети Sea Sparrow, а інший — радари радянської епохи та американські ракети Sidewinder. Їх було випробувано протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах буде доставлено в Україну цієї осені.

Ще один ракетний комплекс Hawk часів холодної війни цього тижня вперше був застосований на полі бою в Україні. Його називають повернутою до життя реліквією ППО.

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Представники американського оборонного відомства та інженери також випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: ракету Patriot і пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.

Офіційний представник Пентагону заявив, що випробувальний політ системи цього місяця, проведений на ракетному полігоні Уайт-Сандс у Нью-Мексико, успішно вразив дрон, на який він націлився. За словами посадовця, систему планують відправити в Україну цієї зими разом із наданими ракетами та іншими частинами Patriot від багатьох союзників.

Як почали створювати “монстрів”

Початки програми FrankenSAM відносяться до кінця 2022 року, коли українські офіційні особи попросили союзників допомогти їм знайти ракети для близько 60 пускових установок “Бук” і радарів радянських часів, які простоювали в арсеналі Києва.

Знаючи, що Заходу буде важко отримати боєприпаси російського виробництва для систем “Бук”, українці запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО, подарованих Сполученими Штатами.

Заступник помічника міністра оборони з питань політики Росії, України та Євразії Лаура Купер стверджує, що програма FrankenSAM “робить свій внесок у заповнення критичних прогалин у протиповітряній обороні України, і це є найважливішим викликом, з яким сьогодні стикається Україна”.

Нагадаємо, останнім часом російська окупаційна армія не застосовує масованих ракетних ударів по Україні, що може свідчити про накопичення ракетного озброєння державою-агресоркою для атаки на енергетичну інфраструктуру.

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