Moody's знизило рейтинги майже сотні провідних російських компаній до переддефолтного рівня

Прогнози зміни всіх рейтингів – "негативні", що відображає суттєві ризики для макроекономічної стабільності Росії.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 95 нефінансових російських компаній.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Довгострокові рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової стелі - "Caa2". Прогнози зміни всіх рейтингів – "негативні", що відображає суттєві ризики для макроекономічної стабільності Росії.
Раніше Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг Росії з B3 до Ca. Наступний рівень – D і це означатиме дефолт. Негативний прогноз щодо рейтингу РФ відображає значні ризики для макроекономічної стабільності, пов'язані з запровадженням жорстких і скоординованих санкцій після вторгнення Росії до України.
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