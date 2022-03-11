Moody's знизило рейтинги майже сотні провідних російських компаній до переддефолтного рівня

Moody's знизило рейтинги майже сотні провідних російських компаній до переддефолтного рівня

Прогнози зміни всіх рейтингів – "негативні", що відображає суттєві ризики для макроекономічної стабільності Росії.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 95 нефінансових російських компаній.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Довгострокові рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової стелі - "Caa2". Прогнози зміни всіх рейтингів – "негативні", що відображає суттєві ризики для макроекономічної стабільності Росії.

Раніше Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг Росії з B3 до Ca. Наступний рівень – D і це означатиме дефолт. Негативний прогноз щодо рейтингу РФ відображає значні ризики для макроекономічної стабільності, пов'язані з запровадженням жорстких і скоординованих санкцій після вторгнення Росії до України.

ТСН.ua