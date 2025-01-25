"Мопедні війська" проти ЗСУ: окупанти пруться на штурми вже без броні

Окупанти не бояться використовувати навіть найнезвичайніші види техніки для досягнення своїх цілей на фронті.

Російські війська застосовують не лише бронетехніку, а й звичайні мопеди для проведення наступальних дій.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів командир 5-го батальйону 12-ої бригади Азов Вадим "Янкі".

Він зазначив, що українські військові за останні кілька місяців знищили близько сотні одиниць бронетехніки ворога.

"Але також противник оперує легкою автомобільною технікою", – додав він.

За його словами, мова йде про звичайні мопеди.

"Наші бійці спостерігали, що окупанти за допомогою скутерів проводили наступальні дії. Я маю на увазі, звичайні мопеди. Такі, що в цивільному житті, у місті можна взяти напрокат і покататися. Це для мене була новинка, я ще такого не спостерігав за період своєї служби", – підсумував командир.

Нагадаємо, російська армія більше нездатна ефективно використовувати танки на полі бою, оскільки постійна присутність українських безпілотників робить бронетехніку легкою мішенню.

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