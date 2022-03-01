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Моральний дух в армії Росії падає: солдати без досвіду і не вміють воювати – CNN

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Моральний дух в армії Росії падає: солдати без досвіду і не вміють воювати – CNN

Associated Press

Росіяни знову не очікували опору, який є.

Моральний дух деяких із підрозділів російської армії, що атакує українські міста, падає.

Про це повідомив CNN високопоставлений чиновник з оборони США.

"Ми самостійно виявили ознаки того, що моральний дух деяких із цих підрозділів падає. Вони знову не очікували опору, який є, в результаті чого постраждав їхній власний дух", – сказав чиновник.

За його словами, значна частина російських військових, які використовуються для вторгнення до України, є «призовниками, дуже молодими людьми, яких призвали на службу».

"Мабуть, знову ж таки, ми беремо це як найкраще, але не всі вони, мабуть, повністю навчені та підготовлені чи навіть усвідомлюють, що їх збираються відправити в бойову операцію", – додав чиновник.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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