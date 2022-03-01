Моральний дух в армії Росії падає: солдати без досвіду і не вміють воювати – CNN

Моральний дух в армії Росії падає: солдати без досвіду і не вміють воювати – CNN

Росіяни знову не очікували опору, який є.

Моральний дух деяких із підрозділів російської армії, що атакує українські міста, падає.

Про це повідомив CNN високопоставлений чиновник з оборони США.

"Ми самостійно виявили ознаки того, що моральний дух деяких із цих підрозділів падає. Вони знову не очікували опору, який є, в результаті чого постраждав їхній власний дух", – сказав чиновник.

За його словами, значна частина російських військових, які використовуються для вторгнення до України, є «призовниками, дуже молодими людьми, яких призвали на службу».

"Мабуть, знову ж таки, ми беремо це як найкраще, але не всі вони, мабуть, повністю навчені та підготовлені чи навіть усвідомлюють, що їх збираються відправити в бойову операцію", – додав чиновник.