"Моральний стан погіршується": Братчук розповів про проблеми окупантів на Півдні

На Південному напрямку ворог продовжує завдавати ударів КАБами. Це є однією з найбільших проблем, адже вирішити це питання можна, лише знищуючи їхні носії – ворожі літаки.

Таку думку висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук для 24 каналу.

За його словами, на Придніпровському напрямку ворог не збільшував кількість та інтенсивність штурмових дій.

"Острови Козацький, Великий Потьомкінський та Забич є основними, на яких окупанти зосереджують свої зусилля, щоб спробувати зайти на острівну зону", – підкреслив експерт.

Проте ударних угруповань на Придніпровському напрямку українські сили не фіксують. Крім того, моральний стан ворога також погіршується.

"Зокрема ми говоримо про підрозділи 61 окремої бригади морської піхоти, яка воює на цьому напрямку. Вони вдають, що воюють,бо бояться уражень від Сил оборони, яких зазнають щодня", – додав речник.

Братчук підкреслив, що українським бійцям за тиждень вдалося знищити дві установки С-300, комплекс "Бук", разом з платформою для зарядки – це дуже великі та знакові втрати, а також, були ефективні ураження бліндажів, човнів, засобів зв'язку.

Нагадаємо, у 2025 році окупанти планують створити три ударні плацдарми, які будуть спрямовані на Слов'янсько-Краматорську міську агломерацію.

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