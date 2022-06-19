"Моральний стан російських військ залишається особливо важким" - британська розвідка

Бойові підрозділи України та Росії продовжують вести інтенсивні бойові дії на Донбасі.

Росія і Україна продовжують важкі артилерійські обстріли по напрямках на північ, схід і південь від Сєвєродонецької кишені, але без особливих змін на лінії фронту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві заявили, що бойові підрозділи обох країн, ймовірно, відчувають мінливий моральний дух.

"В останні тижні моральний стан російських військ, швидше за все, залишається особливо важким. Продовжують мати місце випадки відмови цілих російських підрозділів від виконання наказів і збройні сутички між офіцерами і їх солдатами", - повідомляє розвідка.

У Міноборони припустили, що владі РФ важко чинити правовий тиск на незгодних військових, чому перешкоджає офіційний статус вторгнення як "спеціальної військової операції", а не як війни.

Також у британській розвідці заявили, що погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями, дуже важкі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення,проблеми з оплатою праці – основні фактори, які визначають низький моральний дух росіян.



"Моральні проблеми в російських військах, ймовірно, настільки значні, що вони обмежують здатність Росії досягати бойових цілей", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, ЗСУ знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії РФ на Харківщині – загинув весь склад.

Читайте також: