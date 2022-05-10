"Моральний тиск": Зеленський закликав не поширювати панічні настрої щодо ситуації на фронті

"Моральний тиск": Зеленський закликав не поширювати панічні настрої щодо ситуації на фронті

Президент Володимир Зеленський закликав українців не поширювати панічні настрої щодо ситуації на фронті.

Глава держави наголосив, що наші захисники роблять все можливе для звільнення захоплених територій, але не потрібно вимагати від них "щоденних перемог".

Про це він сказав у своєму відеозверненні ввечері 10 травня.

"Хочу закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги", – сказав Зеленський.

За його словами, ЗСУ роблять усе для звільнення нашої землі, наших людей, наших міст – Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та всіх інших.

"Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону та проявляють справді надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників. Колись другу за потужністю армію світу", – підсумував президент.