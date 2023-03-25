Моравецький розповів, коли в ЄС можуть ухвалити 11-й пакет санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що чергові пакети санкцій проти Росії є "дуже потрібними".

Очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що наступний, 11-й, пакет санкцій Євросоюзу проти Росії має бути прийнято впродовж наступних двох місяців.

Про це прем'єр-міністр Польщі сказав у інтерв’ю RMF.FM.

Матеуш Моравецький зазначив, що важливим є також ущільнення санкцій, які вже було прийнято раніше.

"Тому Польща діє подвійно: з одного боку ми негайно вказуємо Єврокомісії на дірки, прогалини, які Росія використовує, а з іншого – ми є серед тих країн, які режисують чергові пакети санкцій", - підкреслив Моравецький.

На запитання, коли саме буде прийнято 11-й пакет санкцій, польський прем’єр висловив сподівання, що "впродовж найближчих двох місяців".

За словами Моравецького, нині триває підготовка 11-го пакету санкцій.

Польський прем’єр висловив сподівання, що Єврокомісія підійде серйозно до питання щодо запровадження санкцій проти близько 150 російських пропагандистів, які ширять ненависть до України та українців. Водночас санкції проти Росії за викрадення і вивезення до РФ українських дітей мають бути "каталізатором" для тих країн, які вагаються щодо необхідності їх запровадження.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС запровадив майже усі можливі санкції проти Росії, тож тепер необхідно переключити на фінансову та військову підтримку України.

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