Моравецький закликав Європу надати Україні зброю та фінанси для перемоги у війні

Україні потрібна фінансова та військова підтримка для того, щоб перемогти у війні, яку розв’язала Росія.

Окремі лідери ЄС вважають за краще будувати “плани” на майбутнє щодо допомоги Україні у війні. Натомість військова та фінансова підтримка потрібна вже зараз.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише видання Fakt.

За його словами, питання післявоєнного відновлення України - важливе, проте наразі найважливішим питанням залишається зброя.

"Ми зосередилися на дуже важливій темі: як ми відновлюватимемо Україну? Але маємо вирішити ще важливіше питання: як Україні отримати достатньо зброї, щоб закінчити цю війну? Добре говорити про майбутню підтримку, "плани Маршалла" тощо", - зазначив Матеуш Моравецький.

Також він додав, що РФ хоче, щоб мирне населення України взимку замерзло. Тому вони обстрілюють енергетичні об’єкти та ТЕЦ. Моравецький вважає, що о найнадійнішими партнерами України в ЄС залишаються країни східного флангу: зокрема від Фінляндії до Прибалтики, Чехія, Словаччина та Румунія.

"У мене склалося враження, що деякі лідери ЄС воліли б, щоб все знову було по-старому. Відповідно до ідеї, що війну можна закінчити і поразкою України", - підкреслив політик, маючи на увазі, ймовірно, Німеччину.

Нагадаємо, що Іран передає Росії дрони-камікадзе та займається політичною грою.

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