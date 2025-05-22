Мордвічев, що штурмував "Азовсталь", став новим командувачем Сухопутних військ РФ: що про нього відомо

Андрій Мордвічев / © Вікіпедія

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Генерал Андрій Мордвічев, відомий своєю тактикою «м’ясних штурмів», призначений новим командувачем Сухопутних військ Російської Федерації.

Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

За інформацією СБУ, саме Мордвічев віддав наказ на штурм «Азовсталі» в Маріуполі під час активної фази бойових дій у 2022 році. Під його керівництвом армія РФ здійснила масовані атаки на місто, завдавши нищівних руйнувань і спричинивши численні жертви серед мирного населення.

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До нового призначення Мордвічев очолював Центральний військовий округ і командував угрупованням військ «Центр».

Раніше він також керував частинами 8-ї армії Південного військового округу, які відіграли ключову роль в окупації Маріуполя та штурмі «Азовсталі», де переховувалися українські військові і цивільні.

Крім того, окупація Авдіївки, повністю зруйнованої внаслідок бойових дій, також пов’язана з іменем Мордвічева. Його методи часто критикують навіть російські військові кореспонденти за значні втрати живої сили серед загарбників.

Що відомо про Андрія Мордвічева:

Як повідомляє кореспондент ВВС, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Мордвічев не був особливо відомим навіть у військових колах. Його кар’єра розвивалась поступово. Народився він у Павлодарі (Казахстан), а у 1997 році закінчив Новосибірське загальновійськове училище. Пізніше здобув вищу військову освіту — у 2006 році закінчив Загальновійськову академію ЗС РФ.

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У 2011 році, вже в званні полковника, Мордвічев очолив Кантемирівську бригаду імені Андропова. Після підвищення до генерал-майора він став командиром 28-ї мотострілецької бригади, розташованої у Свердловській області. Варто зазначити, що у лютому 2014 року, перед анексією Криму, цю бригаду відвідав губернатор області з нагоди 23 лютого.

Однак жодної інформації про участь Мордвічева або його підрозділів у бойових діях на Донбасі в той час не було. Це частково пояснюється тим, що в 2014 році він розпочав навчання в академії Генерального штабу, яке тривало два роки. Диплом йому вручав сам начальник Генштабу Валерій Герасимов у 2016 році.

З 2017 року Мордвічев служив на Далекому Сході, де став начальником Південно-Сахалінського гарнізону і командиром 68-го армійського корпусу. Там він приймав військові паради, а разом із ним на Сахалін переїхала й його родина. Його дружина Владислава Мордвічева — за освітою журналістка. На початку повномасштабної війни вона публікувала в соцмережах дописи про підтримку армії, але згодом закрила акаунти для загального доступу.

На момент початку вторгнення у 2022 році Андрій Мордвічев уже командував 8-ю армією. Саме її підрозділи отримали наказ наступати на Маріуполь з боку Ростовської області, тоді як з півдня, з боку Криму, до міста просувалася 58-ма армія.

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Мордвічев раніше заявляв, що вторгнення Росії в Україну — це «лише початок». В інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ у 2023 році він сказав, що війна «на цьому не зупиниться». У статусі заступника командувача Центрального військового округу він також керував захопленням Росією Маріуполя у 2022 році.