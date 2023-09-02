"Море – це дорога, а не паркан": у ВМС ЗСУ прокоментували намагання РФ захистити Кримський міст

Морський паркан, який Росія намагається спорудити біля Кримського мосту у Чорному морі, не стане перепоною для Сил оборони України.

Про це ефірі телеканалу FREEДОМ заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Немає такого паркану, якого ми не подолаємо. Наш командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа неодноразово говорив про те, що море — це дорога, а не паркан. Росія постійно намагається їх (паркани) будувати й формально, й неформально. Цього разу вона їх навіть формалізує як морський паркан. Але ми впевнені, що він їм ніяк не допоможе. Якщо вже почали топити баржі, то ідеальним варіантом буде втопити Чорноморський флот відповідно до традицій російського імперського флоту. Вони це періодично виконували. На мою думку, саме час згадати історію їхніх великих флотоводців і ще раз утопити Чорноморський флот. Принаймні це їм допоможе уникнути жертв серед особового складу", - заявив Плетенчук.

Проте речник Військово-морських сил ЗСУ зазначив, що не варто недооцінювати Чорноморський флот РФ, адже він налічує до 50 бойових одиниць. Крім того, у ворога в Чорному морі є десятки катерів, а також кораблі та катери Морської охорони ФСБ Росії.

"Чорноморський флот є одним із чотирьох флотів РФ, напевно, найбоєздатнішим у плані бойового досвіду… Це досить сильний ворог. Але це нас не зупиняє. Якщо на початку повномасштабного вторгнення їхні кораблі було видно фактично на горизонті з Одеси, то зараз таке немислимо: чудово розуміють, чим це для них закінчиться", - резюмував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня окупанти заявили про чергову атаку дронами Кримського мосту.

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