Море іграшок і квітів: який вигляд має дитячий майданчик в Кривому Розі, де Росія вбила українських дітей

Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг / © t.me/suspilnednipro

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Увечері 4 квітня армія Росії завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Удар було здійснено касетною ракетою типу «Іскандер», і влучили в центр житлового мікрорайону, що призвело до численних постраждалих серед цивільного населення. Наразі багато людей перебувають у лікарнях, багато з них у важкому стані, загинуло багато дітей.

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

© Суспільне

На дитячому майданчику, де загинули діти, люди несуть квіти та іграшки.

Нагадаємо, голова Криворізької РВА Євген Ситниченко розповідав, що станом на 6 квітня, у лікарнях залишаються 37 постраждалих, з яких 19 у тяжкому та 3 в надтяжкому стані. Двоє дітей лікуються в Дніпрі з надтяжким станом. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

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Також ми писали про те, що Росія вдарила по житловому кварталу Кривого Рогу балістичною ракетою та дронами-камікадзе.