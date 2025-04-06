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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Море іграшок і квітів: який вигляд має дитячий майданчик в Кривому Розі, де Росія вбила українських дітей

Російська ракета забрала життя дітей, постраждало багато мирних жителів.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг

Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг / © t.me/suspilnednipro

Увечері 4 квітня армія Росії завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Удар було здійснено касетною ракетою типу «Іскандер», і влучили в центр житлового мікрорайону, що призвело до численних постраждалих серед цивільного населення. Наразі багато людей перебувають у лікарнях, багато з них у важкому стані, загинуло багато дітей.

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © t.me/suspilnednipro

© t.me/suspilnednipro

На дитячому майданчику, де загинули діти, люди несуть квіти та іграшки.

Нагадаємо, голова Криворізької РВА Євген Ситниченко розповідав, що станом на 6 квітня, у лікарнях залишаються 37 постраждалих, з яких 19 у тяжкому та 3 в надтяжкому стані. Двоє дітей лікуються в Дніпрі з надтяжким станом. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

Також ми писали про те, що Росія вдарила по житловому кварталу Кривого Рогу балістичною ракетою та дронами-камікадзе.

Дата публікації
Кількість переглядів
244
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