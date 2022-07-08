"Морг доброї волі": Мелітополь перетворили на склад мертвих окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові захопили місцевий морг і звозять туда тіла своїх солдат, які з'явилися після удару ЗСУ по ворожій військовій базі.

Містяни нарікають, що не можуть тиждень поховати своїх родичів через те, що міський морг заповнений тілами окупантів.

Про це повідомляє видання Риа-Мелітополь, посилаючись на свідчення родичів однієї з померлих.

Вони розповідають, що російські трупи у морзі лежать навіть у коридорі.

"Після того, як ЗСУ ракетним ударом знищило військову базу на аеродромі в Мелітополі, окупанти почали звозити трупи військових до моргу. Українські судмедексперти відмовилися співпрацювати із окупантами. Але тепер у місті виникла ситуація, коли і мирним жителям нема кому виписати довідку про судово-медичну експертизу, а без неї неможливо поховати людину без проблем. Родичам кажуть, що поховати вони можуть, але потім доведеться робити ексгумацію тіла, щоб підтвердити факт ненасильницької смерті", - кажуть місцеві.

Як пише видання, окупанти вже рекомендують сімейним лікарям виписувати довідки про факт смерті замість судмедекспертів, оскільки морг - переповнений.

Нагадаємо, російсько-окупаційна влада відсторонює від влади колаборантів на тимчасово захоплених територіях України, а на їхні місця призначають росіян. Зокрема, у захопленому Мелітополі від керівних посад усунули поліцейських, які перейшли на бік ворога. На їхні посади теж призначили росіян.

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