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Морили голодом та застосовували жорстокі тортури: Буданов - про стан звільнених захисників "Азовсталі"

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Морили голодом та застосовували жорстокі тортури: Буданов - про стан звільнених захисників "Азовсталі"

Скриншот з відео / РБК-Україна

Російські окупанти у полоні знущались з українських захисників.

Росіяни морили голодом та застосовували жорстокі тортури проти захисників "Азовсталі". 

Про це 22 вересня під час брифінгу сказав очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов. 

"Всі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них (звільнених – ред.) застосовувалися дуже жорстокі види тортур", - сказав Буданов. 

Буданов додав, що більшість захисників України зараз перебувають у лікарнях. Їм потрібна фізична та психологічна реабілітація. 

"Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах як на тимчасово окупованій території, так і РФ", - сказав Буданов. 

Нагадаємо, у СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росія обміняла Медведчука і як його можуть використати

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