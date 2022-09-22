Морили голодом та застосовували жорстокі тортури: Буданов - про стан звільнених захисників "Азовсталі"

Росіяни морили голодом та застосовували жорстокі тортури проти захисників "Азовсталі".

Про це 22 вересня під час брифінгу сказав очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

"Всі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них (звільнених – ред.) застосовувалися дуже жорстокі види тортур", - сказав Буданов.

Буданов додав, що більшість захисників України зараз перебувають у лікарнях. Їм потрібна фізична та психологічна реабілітація.

"Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах як на тимчасово окупованій території, так і РФ", - сказав Буданов.

Нагадаємо, у СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росія обміняла Медведчука і як його можуть використати.

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