Морози грають на руку окупантам: як погода допомагає РФ активізуватися на фронті

Війна в Україні

Погодні умови на лінії бойового зіткнення наразі частково працюють на користь російських військ. Тривалі морози дозволяють окупантам активніше маневрувати на окремих ділянках фронту, зокрема вздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку. Водночас тактика армії РФ залишається незмінною — нескінченні штурми малими піхотними групами з мінімальним застосуванням бронетехніки.

Про це в ефірі Українського Радіо заявив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, нині найбільш напружена ситуація зберігається на напрямках Мирноград – Покровськ на Донеччині та в районі Гуляйполя на Запоріжжі. Російські війська на більшості ділянок фронту діють за однаковою схемою — невеликі піхотні групи постійно намагаються просочуватися до українських позицій та штурмувати їх хвиля за хвилею.

“У ворога майже всюди одна й та сама тактика — малі піхотні групи та нескінченна кількість атак. Вони намагаються накопичуватися поблизу наших позицій або безпосередньо на дальньому краї окопів і штурмувати. Іншої тактики вони поки що не мають і, по суті, не можуть придумати”, — зазначив Нарожний.

Експерт звернув увагу, що погодні умови на Запорізькому напрямку тимчасово спростили росіянам пересування вздовж русла Каховського водосховища.

“Погода зараз дозволяє їм це робити, тому що доволі довго стоять морози до мінус 10 градусів. Вони можуть пересуватися там по кризі”, — пояснив Нарожний.

Водночас він наголосив, що Сили оборони України були готові до такого розвитку подій і заздалегідь облаштували оборону.

“Ми до цієї ситуації готувалися: всі ділянки фронту прикриті мінними полями та загородженнями. Чи зможуть росіяни їх прорвати — сподіваюся, що ні”, — підкреслив експерт.

За словами Нарожного, погодна “перевага” окупантів є тимчасовою і зійде нанівець із потеплінням.

“Зима не буде вічною. Через місяць усе почне танути, і тоді росіяни вже не зможуть пересуватися вздовж русла Дніпра. Я більш ніж упевнений, що оборону на цій ділянці ми втримаємо”, — додав він.

Окремо експерт звернув увагу на мінімальне використання бронетехніки з боку РФ. Танки та ББМ майже не залучаються до проривів, а переважно використовуються для підвезення особового складу.

“Танки — це вже не інструмент прориву, а радше “механізоване таксі” для підвозу піхоти. Уся ставка — на масові піхотні штурми”, — пояснив Нарожний.

Крім того, погана погода впливає і на застосування дронів, що створює тимчасові “вікна можливостей” для пересування військ.

“Коли йде сніг, дощ або сильний вітер, дрони не літають. У такі моменти і ми, і ворог можемо переміщатися. Саме тому зараз так активно розвивають наземні роботизовані комплекси — вони дозволяють підвозити боєприпаси, евакуйовувати поранених і навіть виконувати бойові завдання”, — зазначив експерт.

Він також попередив, що росіяни будуть масштабувати використання таких технологій, тож Україні потрібно готуватися до нового етапу технологічної війни.

Раніше повідомлялося, що навесні 2026 року епіцентр бойових дій знову може зміститися до ключових вузлів оборони на сході та півдні України. Російські окупанти продовжують марити повним захопленням Донбасу і ставлять ультиматуми щодо добровільного виходу ЗСУ з території Донеччини.