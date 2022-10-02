Морпіх з "Азовсталі" Діанов розповів про захоплення металом

За словами військового, цією справою він захопився ще у дитинстві завдяки тату.

Морський піхотинець та оборонець Маріуполя Михайло Діанов розповів, що він захопився роботою з металом ще у дитинстві, оскільки тато працював на підприємстві, де був доступ до станків.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН в рамках національного телемарафону.

"Тато працював у автобусному парку, де ремонтували карбюратори. Я приходив до нього на роботу постійно. Його майстерня була на другому поверсі, а на першому поверсі був величезний цех і стояли токарні станки, фрезерні станки. І як побачив, одразу пішов і сказав татові, що хочу зробити ножа. Тато відразу сказав, "візьми клапан, йди до кузні, там тобі його розклепають і буде заготовка і давай". Я зробив один, другий ніж", - розповів він.

За словами морпіха, один із перших ножів, які вони разом зробили з батьком, досі є на сімейній кухні.

Нагадаємо, Діанов розповів, у якій країні проходитиме лікування.

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