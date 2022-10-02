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Морпіх з "Азовсталі" Діанов розповів, що найчастіше чує від людей при зустрічі

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Морпіх з "Азовсталі" Діанов розповів, що найчастіше чує від людей при зустрічі

Фото: Facebook/прес-служба полку "Азов"

Оборонець Маріуполя розповів, які слова найчастіше лунають від людей на його адресу.

Морський піхотинець, оборонець Маріуполя Михайло Діанов розповів, що найчастіше люди при зустрічі дякують йому за оборону Маріуполя та за захист України. 

Про це він розповів у студії ТСН в рамках національного телемарафону. 

"Слова однакові майже від всіх – "Дякую, дякую, дякую", - зазначив Діанов.

Нагадаємо, знаменитий морпіх з "Азовсталі" розповів про пройдений "концтабір" і про сльози, яких не було.

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