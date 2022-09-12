Морпіхи із Севастополя вже вдруге померли на війні: Жданов розповів про сумнозвісне угруповання окупантів

Йдеться про 810-ту бригаду морпіхів.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, що 810-та бригада морпіхів з Севастополя уже вдруге померла на війні.
Про це Жданов сказав 12 вересня.
"Спочатку цих окупантів розбили в Маріуполі. Бригаду укомплектували заново. І от тепер ЗСУ розгатили її на 85% на правому березі біля Херсона", - зазначив експерт.
Нагадаємо, що 11 вересня РФ ракетами влучила у Харківську ТЕЦ.
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