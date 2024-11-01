Морпіхи РФ у Криму дають хабарі своїм командирам, щоб не їхати на війну до Курської області — АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму російські морські піхотинці платять своїм командирам за те, щоб залишитися в Криму і не їхати воювати з Україною.

Російські морпіхи в Криму платять своїм командирам, щоб не їхати воювати до Курської області. Окупаційне командування намагається приховати дані про втрати.

Про це повідомляють партизани "АТЕШ".

"Агент з 810-ї бригади морської піхоти повідомляє, що у пункті постійної дислокації частини у Севастополі фіксуються кадрові проблеми через відправлення більшої частини особового складу до Курської області", — йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, до частини майже щодня надходять повідомлення про нових "двохсотих", ліквідованих у Курській області, а командування бригади намагається приховати факти загибелі військових, але, як і очікувалося, це не вдається.

"Військові в частині перебувають у низькому моральному стані через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися в Криму. Через це низка командирів вимагає хабар від підлеглих, щоб надати відстрочку та уникнути термінового відправлення до зони бойових дій", — зазначають в "АТЕШ".

Ті, хто відкупився і зміг залишитися на базі, створюють видимість активної діяльності, займаючись встановленням маскувальних загороджень, переміщують з місця на місце техніку.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що війська російської армії просунулися в Курській області під час боїв 31 жовтня. Вони рухаються вперед на головному українському виступі.

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